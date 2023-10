Samp, furia Pirlo: SudTirol inguaia i blucerchiati. Verdi lancia il Como

Giornata incredibile quell da poco conclusa in Serie B, soprattutto a Bolzano tra SudTirol e Sampdoria. Un match per cuori forti e in cui è successo tutto nella ripresa con Pirlo espulso nel finale dopo il rigore fischiato alla squadra di casa. Il Como è tornato alla vittoria, dopo il ko di Parma , frenando la corsa del Catanzaro, ha vinto anche la Reggiana nella sfida salvezza contro la FeralpiSalò. Soltanto un pari tra Spezia e Cosenza al Picco.

Samp, SudTirol amara. Como batte Catanzaro

Il SudTirol ha vinto pur soffrendo contro un'ottima Sampdoria. I blucerchiati si sono sciolti dopo il pari subito da Odogwu e in pieno recupero l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore, poi trasformato da Casiraghi, che ha lasciato più di qualche dubbio sulla panchina ligure. Episodio che ha fatto infuraire Pirlo, poi espulso, e nel finale Pecorino ha chiuso i giochi con il 3 a 1. Non è servito il primo gol di Facundo Gonzalez, in prestito dalla Juventus, per evitare la sconfitta del Doria. Nelle altre partite vittoria importantissima del Como contro il Catanzaro: è stato decisivo il primo gol di Verdi su calcio di rigore. La squadra di Longo ha accorciato coì in classifica dopo lo stop di Parma della scorsa settimana. Esordio amaro per Zaffaroni: l'allenatore della FeralpiSalò ha subito una brusca sconfitta interna contro la Reggiana di Nesta: Antiste, Cigarini e Pieragnolo affondano i Leoni del Garda. A chiudere i match delle 14 ci ha pensato la gara del Picco tra Spezia e Cosenza che è terminata con poche emozioni e a reti bianche.

RISULTATI