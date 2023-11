Diretta Sampdoria-Palermo ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Sampdoria ospita il Palermo nel 12° turno di Serie B. I blucerchiati vengono dalla sconfitta in casa della Salernitana in Coppa Italia e condividono il terzultimo posto della classifica del campionato cadetto con il Lecco a quota 7 punti. Pirlo (squalificato, in panchina andrà Baronio) ha trovato solo due vittorie in 11 giornate. Il Palermo ha perso in casa, proprio contro il Lecco, nell'ultima giornata di B, è quarto in graduatoria con 20 punti e ha una delle migliori difese del torneo con 8 gol subiti.