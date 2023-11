Diretta Palermo-Brescia ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Ricordi dolci e amari nella sfida del Barbera tra Palermo e Brescia. Non più tardi di sei mesi fa infatti con il 2 a 2 finale maturato tra le due formazioni i rosanero sono rimasti fuori dalla corsa playoff mentre le rondinelle hanno evitato la retrocessione diretta. L'estate poi è stata vissuta in maniera differente: da un lato i rinforzi per aumentare il livello della rosa per provare a lottare per la A, dall'altra invece la corsa nei tribunali per guadagnarsi la riammissione in cadetteria. Quella di questa sera sarà una gara importante perché il momento non è brillante per le due squadre: il Palermo di Corini è reduce dalla doppia sconfitta contro Lecco e Sampdoria, nell'ultimo turmo, mentre il Brescia di Gastaldello dopo un inizio positivo è incappata in un periodo difficile con tre sconfitte consecutive.