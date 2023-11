Samp di cuore, Borini segna e Pirlo respira: battuto il Palermo

Pirlo rivede la luce nel momento più difficile e batte il Palermo (terza partita senza vittoria), tra le candidate alla promozione in Serie A, grazie alla rete di Borini. L'ex Milan e Roma è l'uomo in più del tecnico della Sampdoria, che riconquista i tre punti dopo la sconfitta contro il SudTirol e la Salernitana in Coppa Italia. Un match vissuto da lontano dall'ex allenatore della Juve, squalificato dopo il rosso di Bolzano. Un'esultanza a distanza, sperando che non sia solo illusoria, per iniziare una scalata nella classifica di Serie B (qui gli altri risultati).