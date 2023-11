Venezia, colpo da secondo posto. Il Modena fa festa con Bozhanaj: Bianco è 3°

È iniziata la dodicesima giornata dellla Serie B . Risultati importanti sono maturati in questo sabato di campionato: il Venezia batte di misura la Ternana e ottiene il secondo posto solitario, approfittando del ko del Catanzaro contro il Modena . Il Cittadella vince in uno scontro senza esclusione di colpi contro il Brescia , finiscono invece in parità Cosenza-Feralpisalò e Pisa-Como . Ancora ok il Bari : i biancorossi, dopo aver mancato la vittoria per 8 giornate di fila, danno seguito al successo ottenuto una settimana fa sul Brescia battendo l' Ascoli al San Nicola. A chiudere il sabato di B Sampdoria-Palermo .

Serie B, colpo grosso per Venezia e Modena

Prezioso successo del Venezia sulla Ternana. Gli arancioneroverdi riescono a trovare il gol soltanto al 74', ma è una rete pesantissima. Busio, che segna con un piattone precisissimo dopo l'assist di Johnsen, consente ai suoi di piazzarsi al secondo posto in classifica, a -2 dal Parma capolista (che domani giocherà contro il Sudtirol affidandosi ad un Man ritrovato). I veneti, così facendo, staccano in classifica il Catanzaro: i giallorossi di Vivarini, infatti, perdono per 1-2 contro il Modena. Ad andare in vantaggio al Ceravolo sono i padroni di casa con Vandeputte, ma a rimettere il risultato in parità pochi minuti dopo ci pensa Manconi. In pieno recupero a regalare la gioia più grande ai gialloblù è Bozhanaj. Il Modena, così facendo, sale a 22 punti, scavalcando proprio il Catanzaro e posizionandosi al terzo posto in classifica.

Gol e spettacolo in Cittadella-Brescia: rondinelle avanti fin dalle prime battute con l'autogol di Frare (settimana da dimenticare per lui dopo il rosso rimediato in Coppa Italia contro la Cremonese). I padroni di casa la ribaltano nella prima frazione con i gol di Carriero e Vita, ma nella ripresa arriva il 2-2 con Bertagnoli. Nelle battute finale il Cittadela segna il gol vittoria con Maistrello. Pareggi per 1-1 in Cosenza-Feralpisalò (a Venturi risponde Butic) e Pisa-Como (vantaggio ospite con Cutrone, pari dei padroni di casa con Valoti). Per la prima volta in stagione il Bari trova il secondo successo consecutivo (prima vittoria casalinga del campionato): al San Nicola Ascoli steso dal gol di Sibilli a 10' dalla fine.

RISULTATI