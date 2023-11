Pohjanpalo-Johnsen, Catanzaro ko 2-1: il Venezia consolida il 2° posto

Venezia-Catanzaro, la cronaca

È una serata 'nordica' quella che si vive in Laguna e non solo per le rigide temperature. A regalare il successo agli arancioneroverdi, infatti, sono le reti segnate, al 25' dal finlandese Joel Pohjanpalo - su calcio di rigore fischiato per fallo di Fulignati sull'islandese Mikael Egill Ellertsson - e, nel recupero della prima frazione di gioco, dal norvegese Dennis Johnsen. In mezzo, il momentaneo pari del Catanzaro firmato Ghion al 40'. Nella ripresa, poi, entrano l'altro islandese Bjarki Bjarkason - espulso all'88' - e il danese Christian Gytkjaer, che si divora il tris.