Pirlo batte Bianco: la Samp vince ancora. Aquilani vince, Nesta ko

Il pomeriggio di Serie B regala emozioni, gol e spettacolo. Il palcoscenico se lo prendono il Bari e la FeralpiSalò , in un match d'autore terminato 3-3 , con le due squadre che si scambiano colpi come due pugili in un ring. Vince il Como sul campo dell' Ascoli e vola al quinto posto, momentaneo, in classifica, superando anche il Catanzaro sconfitto ieri, 10 novembre, dal Venezia . Ritrova i tre punti anche la Reggiana contro il Cosenza . Colpo del Pisa contro il SudTirol , che perde così un po' di terreno dalla zona alta. La Samp trova per la prima volta la seconda vittoria di fila in campionato: Modena ko.

Serie B, i marcatori e i risultati

Valzer di gol tra la FeralpiSalò e il Bari. Nasti apre le danze al 7' e poi la partita si accende nella ripresa. Sibilli raddoppia al 50', passa un giro d'orologio e un autogol di Di Cesare riapre il match. La gara si infiamma e i padroni di casa la ribaltano con Zennaro e Sau, sfiorando l'impresa, ma ci pensa Achik a ristabilire la parità fissando il risultato sul 3-3. Al Como basta un gol di Cutrone per superare l'Ascoli, che resta così in zona rossa di classifica. Voca e Tutino regalano la vittoria al Cosenza contro la Reggiana. Mentre è Valoti il protagonista con una doppietta in SudTirol-Pisa, a nulla serve il gol di Pecorino, attaccante in prestito dalla Juve. Seconda vittoria di fila per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che interrompe la corsa del Modena: i blucerchiati si impongo per 2-0 al Braglia con le reti di Esposito e Kasami. I gialloblù chiudono la sfida in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Abiuso al 77'.

RISULTATI