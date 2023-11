Parma fermato dal Lecco, Palermo dal Cittadella. Vola la Cremonese

La tredicesima giornata di Serie B si chiude con molti gol e sorprese, la più grande è la sconfitta della capolista Parma contro il Lecco . La squadra di Pecchia mantiene lo stesso la testa della classifica, ma c on soli due punti di vantaggio sul Venezia . La Cremonese passeggia a Brescia , centra la quarta vittoria consecutiva e sale al quarto posto. Il Cittadella beffa il Palermo al 96': rosanero in un momento no. Pareggio e valzer di gol nel match salvezza tra Spezia e Ternana , terminato 2-2.

Serie B, risultati e marcatori

È la domenica del Lecco: i blucelesti ribaltano il Parma e fermano la Regina della Serie B. Il match si apre con il vantaggio ducale firmato dal rigore di Benedyczak, ma la squadra di Bonazzoli risponde subito con Novakovich. Dopo 30 minuti cambia il copione del match: Pairetto estrae il secondo giallo ad Hernani e lo espelle. In superiorità numerica, i padroni di casa si portano in vantaggio con Buso e realizzano il tris con Lepore. Al 70' il gol di Charpentier riapre il match, ma il risultato non cambia più. Al Cittadella basta la rete di Pandolfi a pochi istanti dal triplice fischio per far male al Palermo. La Cremonese, invece, cala il tris contro il Brescia con i gol di Ravanelli, Coda e Okereke. 2-2 spettacolare tra Spezia e Ternana: apre Casasola, risponde Bertola, Diakite riporta avanti i rossoverdi e Capuano al 90' rimette tutto pari.