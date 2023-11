Parma-Modena: Var e caos in panchina, lite a distanza tra Bianco e Pecchia

Mezzo passo falso per il Parma , che viene agganciato dal Venezia in vetta alla classifica di Serie B . Al Tardini i crociati non vanno oltre l'1-1 col Modena : i padroni di casa recuperano dallo svantaggio iniziale (firmato Duca ) con il gol di Partipilo in pieno recupero, ma non prima di aver sbagliato un rigore con Man , ipnotizzato da Seculin . Eppure il derby emiliano ha dato emozioni sì in campo, ma anche dopo il 90° con la polemica a distanza tra il tecnico del Modena, Paolo Bianco , e quello del Parma, Fabio Pecchia .

Bianco, polemica con la panchina Parma

Clima non proprio sereno già sul rettangolo di gioco, quando l'arbitro Chiffi con l'ausilio del Var convalida il gol degli ospiti. Ma sulla rete di Duca resta il dubbio di un tocco precedente di Falcinelli, con quest'ultimo che era però in offside. L'aria si fa rovente però anche in sala stampa, ad accendere la polemica è Bianco: "Gol irregolare? Non mi piace parlare degli arbitri. Anche quando in altre gare siamo stati penalizzati non ho mai detto nulla. Oggi la panchina del Parma vedeva tutto, non so come facciano... C'è il Var, evidentemente non c'è stato un tocco di Falcinelli. Il rigore per loro c'era, ma nell'occasione c'era un fallo su un mio calciatore. Arbitrare in queste condizioni, con la loro panchina, è difficile. La panchina del Parma ha fatto casino per tutta la partita: non mi riferisco a Pecchia, ma a coloro che aveva intorno". È arrivata puntuale la risposta dell'allenatore dei ducali...