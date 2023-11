Venezia, tris a Bari e primo posto. Pari Parma contro il Modena di Bianco

Serie B, risultati e marcatori

A San Nicola non c'è partita e il Venezia la indirizza subito nelle proprie mani con il gol di Pierini alla mezz'ora. Poi molto equilibrio fino al finale, quando prima Tessmann e poi Dembelé regalano a Vanoli il primo posto. Il Parma si salva al 90' grazie alla rete di Partipilo, dopo il vantaggio siglato da Duca del Modena: seconda partita di fila senza vittoria per i ragazzi di Pecchia. Basta un gol di Castagnetti alla Cremonese per superare il Lecco e portarsi al momento al terzo posto. Gloria allo scadere anche per il Como al termine di un bel match: apre le danze Cunha, pareggia Compagnon (in prestito dalla Juve) e poi al 93' Gabrielloni diventa l'eroe di giornata. Termina 1-1 tra Reggiana e Ascoli: avanti gli ospiti con Mendes, poi il pari di Pieragnolo. Terza vittoria di fila per il Cittadella, che supera anche il Sudtirol grazie ai gol di Pandolfi e Pittarello, a segno Casiraghi per gli altoatesini.