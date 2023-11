Esposito, affari di famiglia: Samp-Spezia e la storia che si ripete 35 anni dopo

"La famiglia è la patria del cuore". La frase di Giuseppe Mazzini ci ha condotto fino al Ferraris in una notte speciale per il calcio italiano e per gli Esposito. Chissà in tribuna papà Agostino e da casa tutti i parenti cosa avranno pensato al minuto 66 della partita tra Sampdoria e Spezia. Non un match qualsiasi, già acceso essendo un derby, ma in campo è successo, a distanza di 35 anni dall'ultima volta, di vedere in campo tre fratelli. Salvatore , Sebastiano e Francesco Pio tutti insieme nell'anticipo della 14esima giornata. "Affari di famiglia" verrebbe da dire, anche se per vederli contemporaneamente sul terreno di gioco si è aspettato la ripresa.

Esposito, Samp-Spezia: questione di... famiglia

E come spesso accade la storia si ripete. Nel calcio italiano la storia della famiglia Esposito è particolare ma non l'unica, perché in passato è toccato prima ai fratelli Sentimenti nella Lazio (negli anni '40) e ultima ai Pellegrini (nel '88). Loro sono cresciuti nel settore giovanile dell'Inter salvo poi intraprendere un percorso diverso nel calcio dei grandi, ma sempre legati, nonostante la distanza, da un amore viscerale. Sempre pronti a sostenersi e aiutarsi in ogni situazione difficile e gioire insieme nelle vittorie e nei momenti belli. Come successo in estate con la vittoria degli Europei U19 da parte del più piccolo Francesco Pio: il classe 2005 ha assorbito la delusione della sconfitta contro l'Uruguay nella finale dei Mondiali U20 vincendo con gli azzurrini di Nunziata il titolo europeo.

Un traguardo importante e giustamente festeggiato da tutta la famiglia. Un discorso diverso però in Sampdoria-Spezia: Sebastiano in blucerchiato, Salvatore e Pio con gli aquilotti. E quindi per chi si tifa? Una domanda più che lecita, ma la risposta è arrivata direttamente dal classe 2002 doriano: "La mamma tifa per il pareggio". Una risposta scontata, non come il risultato sul campo che invece ha premiato la Sampdoria di Pirlo 2 a 1 grazie alla doppietta di Depaoli. Il campo ha detto Samp, il cuore Esposito: ma e' stata comunque una serata speciale per il calcio italiano.