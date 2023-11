Depaoli bis, Pirlo espulso: Sampdoria batte Spezia ed è tris di vittorie

La Sampdoria vince il derby ligure contro lo Spezia per 2-1 e mette a segno la terza vittoria consecutiva in Serie B. Grazie alla doppietta di Depaoli, i blucerchiati salgono a quota 16 in classifica, a sole tre lunghezze dalla zona playoff. Sempre più difficile invece la situazione dello Spezia, terzultima in classifica a soli 10 punti.