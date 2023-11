Pirlo, da Samp-Spezia alla Nazionale: “Saremo protagonisti all’Europeo”

Sampdoria-Spezia, le dichiarazioni di Pirlo

"La voglia non ci manca. Abbiamo conquistato due vittorie importanti, ma non bastano due partite per svoltare. Il percorso è ancora lungo. Dobbiamo dare continuità a queste gare. I risultati portano fiducia all'interno della squadra e in tutto l'ambiente, ma non dobbiamo pensare di essere arrivati al punto massimo ed essere usciti da una situazione critica" - ha spiegato Pirlo in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "L'asticella potremo alzarla solo noi vincendo gara dopo gara e vedremo cosa potremo fare. Domani sarà una sfida molto delicata contro una squadra che ha un nuovo l'allenatore. Si sa che quando cambia il mister c'è sempre qualcosa in più da dare da parte dei giocatori, dell'ambiente. Ci aspetta un match molto difficile".

Sulla fiducia da parte di Manfredi e della società: "È importante lavorare con serenità, ma sono nel calcio da una vita e so come funziona. Dipende solo dai risultati. È normale che quando non arrivano, i proprietari possano decidere di cambiare l'allenatore. Sono felice di essere stato sempre in contatto con loro, di avere sempre avuto un bel rapporto con tutti". Sullo Spezia: È una squadra forte, costruita non certo per essere in questa zona della classifica. Hanno tanta qualità, con giocatori che sono scesi dalla A. Credo possa cambiare qualcosa con D'Angelo. Stiamo cercando di capire come possa giocare". Sarà una partita speciale per Sebastiano Esposito, che affronterà i suoi fratelli: "L'ho visto bene durante la settimana. È carico, è normale che qualcosa vorrà dimostrare. Il più preoccupato penso sarà il papà, non saprà da che parte stare - sorride Pirlo - lui può giocare da prima o seconda punta, magari non proprio un numero nove ma può fare bene in entrambi i ruoli". Poi una battuta anche sulla qualificazione all'Europeo: "Italia? L'ho vista bene. Sono molto contento nonostante la sofferenza finale. L'obiettivo è stato raggiunto. Spalletti sta facendo un bel lavoro. Ha tempo per lavorare. Sicuramente saremo protagonisti all'Europeo".