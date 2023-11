D'Angelo, conferenza Samp-Spezia: "Sono emozionato, nemmeno Guardiola..."

Samp-Spezia, che debutto per Luca D’Angelo! Dopo dieci giorni di lavoro con la sua nuova squadra l'allenatore subentrato all'esonerato Alvini è pronto all'esordio alla guida delle aquile: "Ricordo ancora la mia prima partita da allenatore, a Rimini. Il calcio è emozione e io sono emozionato in ogni partita. Domani forse lo sarò di più perché è l’esordio, in uno stadio bello e pieno di tante persone. Meglio giocare davanti a tante persone che davanti a nessuno”.

Samp-Spezia, D'Angelo: "Abbiamo tutto per vincere il derby" Sul derby: “Sarebbe stato meglio affrontare una squadra scarsa e demotivata ma in Serie B non ce ne sono. La Sampdoria viene da un buon momento, ma noi abbiamo qualità sia fisiche sia tecniche. Dobbiamo abbinarle a una grande voglia di vincere domani sera (ore 20:30, ndr). Non sarà semplice, come non lo è mai, ma abbiamo tutte le possibilità di vincere". Sulla squadra: “Mi adatto sempre ai giocatori che ho a disposizione, ogni tanto sento dire a qualche mio collega ‘Il mio gioco’ ma sono le caratteristiche dei calciatori che determinano il modo di giocare le partite. Io non ho la pretesa di cambiare le caratteristiche dei calciatori, nessuno ci riesce, nemmeno Guardiola. Non c’è Reca, Elia ha giocato a destra e a sinistra, potrebbe essere un giocatore che sostituisce Arkadiusz. Vedremo nelle prossime partite”.

Spezia, D'Angelo su Verde Su Verde, D'Angelo ha aggiunto: "Sul talento del giocatore non ci possono essere dubbi, si è allenato bene in questa decina di giorni in cui siamo stati bene. È a disposizione, vediamo se dall’inizio o a partita in corso ma mi ha dato con i fatti la consapevolezza di poterlo utilizzare già da domani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA