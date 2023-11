Il Palermo frena a Terni, il Catanzaro stende il Cosenza e lo acciuffa

Il Palermo frena, Catanzaro ok

Finisce 1-1 il match del Libero Liberati tra Ternana e Palermo. Ad andare in vantaggio sono i siciliani poco dopo la mezz'ora: sugli sviluppi di corner battuto da Stulac, Lucioni colpisce di testa con Iannarilli che non trattiene e la palla che si perde in rete. Dopo la mezz'ora, ma della ripresa, arriva il pareggio dei padroni di casa: al 63' Lucchesi fa partire un traversone dalla sinsitra, sulla sfera si fionda Casasola che segna l'1-1. Passa qualche minuto e la Ternana rimane in 10: Corrado commette fallo su Di Mariano e rimedia il secondo cartellino giallo. I rosanero, nonostante la superiorità numerica nel finale di gara, non trovano il gol della vittoria.

Vittoria senza appello del Catanzaro nel derby contro il Cosenza. A sbloccare la sfida ci pensa il solito Iemmello dopo 12': traversone rasoterra di Katseris, la palla prima finisce tra le gambe di Venturi e poi sul piede dell'attaccante giallorosso che devia in porta. Ad inizio ripresa il gol del raddoppio: dopo un'azione confusa nell'area rossoblù, a mettere ordine ci pensa Biasci che segna fissando il risultato sul 2-0. Con la vittoria nel derby il Catanzaro vola al sesto posto a 24 punti, agganciando proprio il Palermo. Il Cosenza resta fermo a metà classifica a quota 19 punti, mentre la Ternana, dopo il pari, è penutlima con 8 punti, staccando la Feralpisalò che occupa da sola il gradino più basso della graduatoria.