Venezia, tris all'Ascoli. La Cremonese rallenta, Nesta ko nel derby

Quindicesima giornata per la Serie B . Dopo il tonfo del Palermo nell'anticipo contro il Catanzaro , non sono mancate le emozioni nella domenica del campionato cadetto. Il Venezia batte in casa l' Ascoli e consolida il primato, mentre la Cremonese interrompe a Pisa la striscia di successi consecutivi. Ok Ternana e Cittadella in trasferta contro Cosenza e FeralpiSalò , mentre il Modena fa suo il derby contro la Reggiana . In campo Spezia e Parma .

Serie B, i risultati di giornata

Il Venezia cala il tris al Pier Luigi Penzo: gli arancioneroverdi stendono per 3-1 l'Ascoli. Vantaggio che arriva dopo 26': stupenda giocata di Johnsen, che controlla al volo la sfera e poi serve un filtrante di tacco per Gytkjaer che di piattone infila Viviano. Dopo nemmeno 5' arriva il raddoppio: calcio d'angolo teso battuto da Busio, Altare conclude di destro e segna la rete del 2-0. Sembra andare tutto liscio per il Venezia, ma l'Ascoli rientra in partita al 47' con Masini, complice anche l'uscita a vuoto di Bertinato. Il risultato resta in bilico fino all'ultimo, ma i padroni di casa chiudono il discorso a ridosso del 90' ancora con Gytkjaer, che fissa il risultato sul 3-1. Pari a reti bianche tra Pisa e Cremonese: i grigiorossi di Stroppa, dopo 4 vittorie consecutive, arrestando l'inseguimento al primo posto, perdendo anzi terreno.

Al Modena il derby contro la Reggiana: gialloblù avanti dopo nemmeno un minuto con Manconi. La squadra di Nesta raddrizza la partita ad inizio ripresa con Antiste, che insacca di testa su cross di Pieragnolo. Al 70' il Modena rimette la testa davanti con Bozhanaj, che lascia partire un siluro da fuori non lasciando scampo a Bardi. Reggiana che, in pieno recupero, resta in 10 per l'espulsione a Pieragnolo. Vittorie esterne per Ternana e Cittadella. I rossoverdi battono per 3-1 il Cosenza: in gol Casasola e Raimondo con una doppietta; per i calabresi, rimasti in 10 dal 73' dopo il rosso a Calò, rete di Tutino su rigore. Al Cittadella, invece, basta un gol di Pandolfi al 33' per stendere la FeralpiSalò. In questo momento in campo Spezia e Parma.

RISULTATI