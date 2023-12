La Samp di Pirlo non si ferma: battuta la Reggiana. Venezia e Cremonese ko

Gol ed emozioni nel sabato di Serie B . Dopo la vittoria dello Spezia sul Bari nell'anticipo del venerdì , in campo quest'oggi otto delle nove rimanenti partite del diciassettesimo turno di campionato. Tonfo della Cremonese in casa della FeralpiSalò , cade anche il Venezia tra le mura amiche contro il SudTirol . Pareggio tra Modena e Cittadella , mentre la Sampdoria vince contro la Reggiana e ottiene il quinto successo nelle ultime sei. Vittoria anche per il Brescia , che sconfigge il Como . In campo oggi anche Cosenza-Parma, Ascoli-Catanzaro e Palermo-Pisa .

Serie B, i risultati di giornata

Nelle sfide delle 14 cadute pesanti nelle zone alte della classifica. La Cremonese di Stroppa interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi, fatta di cinque vittorie e un pari. I grigiorossi cadono in casa della FeralpiSalò: a decidere il match il destro di Kourfalidis poco prima della mezz'ora del primo tempo. Ko pesante per la Cremonese, che cade contro l'ultima della classe. Perde anche il Venezia, che al Penzo vede trionfare il SudTirol. Ospiti avanti dopo 9' con Rauti, pari immediato degli arancioneroverdi con Gytkjaer, che da distanza ravvicinata non sbaglia. Ed è ancora Gytkjaer ad andare in gol nel recupero della prima frazione: calcio di rigore conquistato da Pierini per fallo di Masiello, dagli 11 metri si presenta l'attaccante danese che non sbaglia. Nella ripresa, però, gli altoatesini la ribaltano: prima il pari di Merkaj dopo l'errore gravissimo di Modolo, poi ad un quarto d'ora dalla fine Casiraghi segna il rigore della vittoria. Venezia che resta fermo a 33 punti.

Termina in parità tra Modena e Cittadella: al vantaggio galloblù di Duca dopo appena 3', risponde Cassano alla mezz'ora. Continua a vincere la Sampdoria di Andrea Pirlo, che batte la Reggiana dell'altro campione del mondo Alessandro Nesta. Blucerchiati avanti di due reti: al 44' il gol di Kasami con un diagonale rasoterra, dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa il raddoppio formato De Luca che in tap-in non sbaglia. Nel recupero Portanova prova a riaprire la gara, ma è troppo tardi. Successo del Brescia sul Como per 2-0: i biancazzurri la decidono nella ripresa con Borrelli e Moncini. In campo dalle 16.15 Cosenza-Parma, Ascoli-Catanzaro e Palermo-Pisa.

RISULTATI