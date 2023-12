Verde regala i tre punti allo Spezia: Bari ko

Nell'anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie B, lo Spezia mette a segno la seconda vittoria di fila, dopo quella di Ascoli, e lo fa battendo di misura il Bari all'Armando Picco. La gara è apparsa subito equilibrata e con poche occasioni da entrambe le parti, sbloccata solo da una parla di Daniele Verde che ha messo a segno il secondo gol stagionale, il primo su azione. Nel finale di gara, espulso Zurkowski per i padroni di casa. In classifica, lo Spezia sale a quota 16 punti, avvicinandosi ulteriormente alla zona salvezza. Il Bari perde la seconda gara di fila in trasferta e resta fermo al nono posto a 21 punti.