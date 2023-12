Ternana, rimonta show: Lecco battuto 3-2, operazione sorpasso completata

In archivio la diciassettesima giornata del campionato di Serie B . Dopo i risultati del sabato , con scivoloni inaspettati e gol a grappoli, la gara della domenica non è stata da meno. La sfida tra salvezza tra Lecco e Ternana è terminata 2-3, con i rossoverdi autori di una incredibile rimonta dopo i due gol di svantaggio rimediati nel primo tempo.

Lecco-Ternana, la partita

Dopo 21' di partita il Lecco trova la via del gol: contropiede efficace dei blucelesti, conclusi con il gol da Ionita. La partita si stappa, le squadre si allungano e creano occasioni, ma a trovare la rete sono ancora una volta i padroni di casa. Al 38' cross dalla destra, Buso anticipa tutti sul primo palo e con uno splendido colpo di tacco batte Iannarilli. Nel finale di frazione il Lecco collezione due chance per trovare il tris: non concretizzarle si rivelerà fatale. Ad inizio ripresa la Ternana riesce immediatamente a rientrare in partita: Labojko serve Raimondo, che stoppa la palla e in girata accorcia le distanze. Al 20' della ripresa ai rossoverdi viene annullato il gol del pari di Luperini per offside, ma la gioia è ritardata di soli 4', quando ancora Raimondo pareggia i conti con un preciso diagonale.

Alla mezz'ora del secondo tempo la rimonta viene completata: Distefano sporca un pallone che finisce tra i piedi di Luperini che con il destro incrocia sul secondo palo e segna il 2-3. La Ternana avrebbe l'occasione di chiuderla, ma il quarto gol siglato ancora da Luperini viene annullato per posizione irregolare di Distefano, che oscurava la vista a Saracco. Finale di partita incandescente, con gli ospiti che restano in 10 per l'espulsione di de Boer, ma il risultato non cambia. Lecco-Ternana finisce 2-3: i blucelesti sono penultimi a 16 punti, mentre i rossoverdi (alla terza vittoria di fila) compiono un importante balzo a quota 17 scavalcando proprio il Lecco oltre a Spezia ed Ascoli ed agguantando la Reggiana.