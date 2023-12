Parma, vittoria e titolo d'inverno. Poker Cremonese, Venezia e Como frenano

Tantissime le emozioni in questa 18esima giornata di Serie B pre natalizia. A gioire è stato il Parma di Pecchia che si è regalato il titolo di campioni d'inverno con una giornata d'anticipo visto il distacco sul Venezia , prima inseguitrice, e la vittoria interna, al Tardini, contro la Ternana . I lagunari sono stati fermati in casa dal Lecco , mentre il Como ha trovato il pari nel finale contro il Palermo . Ha vinto la Cremonese contro il Modena di Bianco e anche il Cittadella ha strappazzato lo Spezia di D'Angelo. A sorpresa il Brescia ha vinto in casa del Catanzaro , con una clamorosa rimonta. Stesso risultato anche per la FeralpiSalò sul campo della Sampdoria , che però ha giocato in dieci dal 32'. Copia e incolla anche per SudTirol-Reggiana . Ha esultato di corto muso il Pisa contro l' Ascoli . Solo un pari tra Bari e Cosenza .

Parma, regalo ai tifosi. Venezia e Como frenano

Il Parma ha regalato ai propri trifosi una vittoria dal sapore dolcissimo: tre punti, tre gol e il titolo di campioni d'inverno, complice la frenata di Venezia e Como. La Ternana ha messo paura al Tardini con il vantaggio siglato da Raimondo, ma poi la formazione ducale è uscita alla distanza trovando l'immediato pari con Man e allungando con Cyprien e Bernabé nella ripresa. Al triplice fischio è stata festa grande sugli spalti anche per il risultato dei lagunari: la formazione di Vanoli non è andata oltre al 2-2 contro il Lecco e si è fatta rimontare nella ripresa. Lepore ha sbloccato il match, poi Johnsen e Tessmann hanno ribaltato lo svantaggio ma è stato Ionita a siglare il punto finale.

Luna park di emozioni invece al Sinigaglia con il Como di Fabregas che ha trovato un punto prezioso in pieno recupero contro il Palermo. Il gol di Verdi su rigore ha rimesso in equilibrio il match che aveva visto i rosanero ribaltare il 2 a 1 firmato Di Francesco, Segre e Jonsen. Poker per Cittadella e Cremonese: la squadra di Gorini ha superato lo Spezia con la doppietta di Pittarello e le reti di Maistrello e Carriero. Per i liguri non è bastato Moro. Vittoria importante anche per i grigiorossi dopo un primo tempo dominato con le reti di Collocolo, Pickel (doppietta per lui) e Ghiglione in 38'. Il Catanzaro ha terminato l'anno con una gara da film horror. Ambrosino e Vandeputte hanno siglato il doppio vantaggio ai giallorossi in dieci minuti. Nel secondo tempo il Brescia è sceso in campo con una veste da supereroe e ha ribaltato il match con le reti di Bjarnason, Bisoli e Bianchi al 91'. Partita da fuochi d'artificio tra Sampdoria e FeralpiSalò, con gli ospiti che si sono portati avanti con Bergonzi e Butic. Poi i blucerchiati l'hanno ripresa con il solito Esposito e Murru, nonostante l'espulsione di Kasami che ha lasciato in dieci la squadra di Pirlo. Poi a dieci dal termine ci ha pensato Zennaro a fare esplodere di gioia i bluverdi. Stesso risultato per la Reggiana che ha conquistato i tre punti con le reti di Bianco, Girma e Gondo. Inutili i gol di Masiello e Casiraghi nei padroni di casa. Al Pisa è bastata la firma di Mlakar contro l'Ascoli. Solo 0-0 tra Bari e Cosenza.