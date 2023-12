Parma ok col Brescia, colpo Como a Cosenza, 2-2 tra FeralpiSalò e Venezia

Diciannovesimo turno per la Serie B , con il campionato cadetto che è così giunto al giro di boa. Il Parma non si ferma e vince anche a Brescia , rallenta ulteriormente il Venezia che non va oltre il pareggio in casa della FeralpiSalò , colpo del Lecco in casa contro il SudTirol . Alle 18 in campo la Cremonese al Barbera contro il Palermo , mentre questa sera il posticipo tra Sampdoria e Bari .

Serie B, i risultati del turno

Nel lunch match la Reggiana ottiene una preziosa vittoria contro il Catanzaro. Negli incontri del pomeriggio il Parma non si ferma e prosegue la sua volata in vetta alla classifica di Serie B. I gialloblù si impongono per 2-0 in casa del Brescia: pratica archiviata nella prima frazione di gioco con le reti di Bernabé e Man. Pareggio e divertimento tra FeralpiSalò e Venezia: i verdazzurri, dopo aver battuto Cremonese e Sampdoria negli ultimi due turni, rallentano la corsa degli arancioneroverdi. Padroni di casa avanti con Compagnon, a pareggiare i conti nel recupero della prima frazione ci pensa Pohjanpalo su calcio di rigore. Nella ripresa FeralpiSalò di nuovo avanti, ancora con Compagnon, ma ad un quarto d'ora dal termine ci pensa Altare a rimettere tutti in parità e a fissare il risultato sul 2-2. I verdazzurri restano comunque ultimi a 14 punti, il Venezia si porta a 35.

Al pari dei veneti c'è il Como, che vince per 2-1 a Cosenza: Tutino aveva inizialmente portato avanti i calabresi, a compiere la rimonta ci hanno pensato Cutrone e Verdi. Pareggio a reti bianche in Ascoli-Cittadella, mentre terminano 1-1 le sfide Spezia-Modena (Palumbo su rigore per i gialloblù, gol del pari in pieno recupero messo a segnon da Gelashvili) e Ternana-Pisa (nerazzurri avanti con Tramoni, nella ripresa il pareggio firmato Sorensen). Colpo del Lecco contro il SudTirol: i blucelesti, dopo essere andati sotto con il rigore trasformato da Casiraghi, la ribaltano in poco più di 10 minuti con la doppietta di Novakovich, portandosi a 20 punti e in quintultima posizione.

RISULTATI