Vola il Como: 4-0 allo Spezia e 2° posto! Palermo ko, Bari ok

Prima giornata del 2024 per la Serie B . Ad inaugurare l'anno nuovo, nonché il girone di ritorno, ci hanno pensato ieri sera Catanzaro e Lecco , con un pirotecnico 5-3 . Non da meno le altre gare odierne, con tanti gol e risultati inattesi. Poker del Como contro lo Spezia , con i biancoblù che volano al secondo posto solitario in attesa del Venezia , impegnato domani con la Samp . Trionfa il Cittadella , che in casa batte il Palermo , mentre il Bari sconfigge la Ternana e trova una vittoria che mancava da tre turni.

Serie B, i risultati della 20° giornata

Il Como ne fa 4 allo Spezia. In gol Da Cunha (doppietta), Cutrone e Gabrielloni. Un risultato che consente alla squadra di Fabregas e Roberts di volare a -3 dal 1° posto occupato dal Parma (gialloblù di scena domani contro l'Ascoli). Il Como vola, ma il Cittadella tiene il passo portandosi a 36 punti, a sole 2 lunghezze dai biancoblù. I granta battono tra le mura amiche per 2-0 il Palermo di Corini: gol decisivi segnati da Pandolfi e Vita. A condizionare il match un'espulsione tra le fila rosanero: doppio cartellino giallo per Stulac dopo 50' di gioco e sul risultato di 1-0. Tris del Bari contro la Ternana: i biancorossi tornano a vincere grazie ai gol di Ricci, Nasti e Dorval. Gol della bandiera per i rossoverdi siglata da Diakité nelle battute finali. Vittoria importante per il Brescia sul Modena: i biancazzurri superano per 2-1 i gialloblù fuori casa (autogol di Zaro e rete di Galazzi, nella ripresa Tremolada segna su rigore ma non evita la sconfitta) e li agganciano in classifica a 28 punti. Vittoria di misura del SudTirol sulla FeralpiSalò: a decidere le sorti dell'incontro la marcatura di Casiraghi ad un quarto d'ora dal termine. In campo, a chiudere la domenica di B, Pisa-Reggiana.

RISULTATI