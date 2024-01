Pirlo travolto in casa da Pecchia: il Parma ne fa tre e allunga in vetta

Nell'anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie B, il Parma passeggia in casa della Sampdoria e cala il tris grazie alle reti di Man, Mihaila e Estevez. I ducali di Fabio Pecchia allungano momentaneamente sul Venezia e si portano a +7 dai lagunari, mantenendo salda la testa della classifica. Secondo ko di fila per i blucerchiati di Pirlo che restano ancorati al 14esimo posto in classifica con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.