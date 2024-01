Tonfo Venezia a Cosenza, colpo Pisa a Lecco. Palermo, poker al Modena

È terminato il sabato di Serie B . Dopo i risultati delle gare delle 14 , altri gol ed emozioni nelle sfide delle 16.15. Clamoroso ko del Venezia in casa del Cosenza , mentre il Palermo vince a fatica al Renzo Barbera contro il Modena . Pisa corsaro in quel di Lecco : 1-3 il risultato al triplice fischio.

Serie B, Cosenza batte Venezia

Termina 4-2 il match tra Cosenza e Venezia. Rossoblù avanti dopo appena 10': errore di Zampano, Marras serve Tutino che dai 20 metri calcia e segna l'1-0. Poi un terrificante 1-2 che indirizza la partita: al 19' Marras conclude con un sinistro volante e segna il raddoppio. Passano 120" e arriva il tris: Forte colpisce la traversa, ci prova Zuccon il cui destro viene deviato provvidenzialmente da Tutino che realizza la sua personalissima doppietta. Ma dopo appena 3' il Venezia torna in partita: ci pensa Busio a battere Micai e a riaprire i giochi. Nella ripresa però gli arancioneroverdi non sfondano, e il Cosenza cala il poker. Flipper in area del Venezia, ancora Tutino colpisce e batte Joronen. Nel finale ci pensa Gytkjaer a fissare il risultato sul 4-2 rendendo meno amaro il passivo per gli ospiti.