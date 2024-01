Coda, la Cremonese sogna. Tonfo Catanzaro, Pecorino-Compagnon gol Juve

Gol e sorprese nella 21ª giornata di Serie B . La FeralpiSalò fa l'impresa contro il Catanzaro e porta a casa tre punti importanti per la salvezza. Momento di flessione dei calabresi, dopo il 5-3 contro il Lecco. Ritorna alla vittoria la Cremonese contro lo Spezia . Spreca il Como , che non va oltre il pari contro la Reggiana e perde ulteriore distanza dalla capolista Parma . Un punto a testa anche tra Brescia e SudTirol . Il Cittadella cade invece sul campo della Ternana . Protagonisti anche due attaccanti in prestito dalla Juve.

Serie B, i risultati della 21 ª giornata

Colpo di Coda della Cremonese, in tutti i sensi. Basta un gol della punta per ritrovare il sorriso e battere lo Spezia. Un punto di partenza per continuare a sognare la promozione diretta. Nella lotta per il secondo posto scivola il Como contro la Reggiana: Gondo apre il match, Gabrielloni e Cutrone lo ribaltano, poi il pari di Girma. Soffre di vertigini anche il Catanzaro che perde 2-0 contro la FeralpiSalò: protagonisti Kourfalidis e Compagnon, giovane in prestito dalla Juve, e Mantia. E a proposito di Vecchia Signora, si prende la scena anche Pecorino, che va in rete con il SudTirol. La sua firma però non basta e contro il Brescia finisce 1-1 dopo il rigore trasformato da Borrelli. La Ternana cala il tris contro il Cittadella: agli ospiti non basta il solito Pandolfi, Carboni, Lucchesi e Pereiro danno respiro ai rossoverdi.