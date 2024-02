Parma-Venezia: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Serie B si è aperta con la super sfida tra Palermo e Bari del Barbera con la vittoria straripante dei rosanero per 3 a 0, ma anche nelle gare del sabato c'è la possibilità di seguire match importanti. Su tutte la gara del Tardini che mette difronte la capolista Parma e l'inseguitrice Venezia: due corazzate che sul mercato non hanno fatto movimenti (se non in uscita) e sono in corsa per la promozione diretta in Serie A. La squadra di Pecchia è reduce dallo schiaffo pesante contro il Modena nel derby (3-0) a cui deve e vuole dare subito risposte e segnale, ma dall'altra parte c'è la voglia dei lagunari di ridurre il gap proprio con i Ducali. Al momento la distanza dice quattro punti e con la vittoria del Palermo nell'anticipo si intensifica il traffico nelle zone alte con l'aggiunta di una nuova pretendente. Tra Parma e Venezia chi scatta per la A?