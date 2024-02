Strefezza trascina il Como al 2° posto, Brescia sconfitto

COMO - Nell'anticipo del 24° turno del campionato di Serie B, il Como si impone di misura sul Brescia e conquista il secondo posto in classifica scavalcando la Cremonese e portandosi a -3 dal Parma capolista. Notte magica per gli uomini di Fabregas e Roberts che con la rete decisiva di Strefezza al 7' del primo tempo riesce a superare la formazione di Maran che nel finale sciupa la grande chance per strappare un prezioso punto in chiave playoff.

Serie B, la classifica

Como-Brescia, la partita

Al 7' Curto trova il filtrante per Strefezza, il numero 21 entra in area e da posizione defilata calcia in porta con la deviaazione di Mangraviti che beffa Andrenacci. Scatenato l'ex Lecce, ma le Rondinelle non ci stanno e prova a rispondere con Borrelli prima e con Olzer poi che a Semper battuto trova solo la traversa. All'intervallo il vantaggio dei padroni di casa resiste e ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio con Gabrielloni, ma il Var annulla. Poco più avanti segna anche Goldaniga, anche questa volta la rete è annullata. Sventato il doppio pericolo il Brescia prova a tornare in avanti per acciuffare il pareggio e a 5' accade di tutto: prima Bianchi tira una sassata improvvisa che Semper riesce a respingere, poi Borrelli di destro dal limite colpisce il palo, con la sfera che attraversa la porta ma che non supera la linea. Termina 1-0 e può partire la festa del Como secondo in classifica almeno per una notte.