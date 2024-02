Il Palermo sogna la Serie A: Ranocchia gol. Stop Cremonese, il Parma allunga

Serie B, risultati e marcatori

Terzo risultato utile di fila per il Palermo di Corini, che ora punta al secondo posto, piazzamento utile per la promozione diretta in Serie A. In un match complicato a sbloccarlo ci pensa l'ex Juve Ranocchia al 68', seconda rete di fila. Poi Soleri archivia la pratica. Dubickas al 91' fa tremare i rosanero, ma resistono fino al triplice fischio. Il Parma non fa sconti neanche al Cittadella: Bernabé apre le danze dopo otto minuti, Hernani replica al 38', poi Negro sul finire del primo tempo prova a riaprire il match, ma nella ripresa non cambia il risultato. Perde punti la Cremonese contro la Reggiana: al gol degli ospiti di Mercandalli risponde il solito Coda. L'espulsione di Johnsen rovina i sogni di rimonta di Stroppa. Non sbaglia invece il Venezia, che cala il tris contro il Sudtirol (in dieci per il rosso a Masiello al 75') grazie alla doppietta di Pohjanpalo e Zampano. Termina 1-1 la sfida tra Modena e Cosenza. Entrambi i gol nel primo tempo: Gliozzi porta in vantaggio i gialli, poi pareggia Tutino. Un punto ciascuno che non sposta la classifica.