Bari, Iachini sostituisce l'esonerato Marino: ora è ufficiale

Non è un momento positivo in casa Bari. Dopo la promozione sfumata all'ultimo secondo con il Cagliari e il gol di Pavoletti della passata stagione, questa non sta avendo gli stessi risultati. I pugliesi sono a 27 punti in classifica e sono a cinque punti dalla zona playout e da quella playoff. Il 3 a 0 maturato a Palermo, però, ha spinto la società biancorossa a optare per il terzo cambio il panchina: via anche Pasquale Marino dopo l'esonero di Mignani. Qualche giorno di riflessione per scegliere la nuova guida tecnica con diversi nomi nella lista di Polito e De Laurentiis. Tra Cannavaro - non molto gradito dalla piazza - e Longo, a vincere nelle preferenze però è Beppe Iachini.