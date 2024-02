Bari, ufficiale l'esonero di Marino: De Laurentiis pensa a Cannavaro ma...

Il comunicato del Bari

"SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non". Tra i candidati a sostituirlo in lista ci sono anche Cannavaro e Longo: il Campione del Mondo del 2006 non sarebbe gradito però dalla piazza pugliese, poichè reduce da una stagione fallimentare a Benevento. E' salita così la candidatura di Moreno Longo ma l'ex tecnico del Torino ha messo in chiaro che lui, per un contratto fino a giugno, non si muove e vorrebbe un’intesa che arrivi almeno al 2025.