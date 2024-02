Pirlo, altro tonfo in casa. Parma fermato dal Cosenza e il Como accorcia

Nel 27° turno di Serie B il Parma capolista rallenta in casa non riuscendo ad andare oltre l'1-1 contro il Cosenza. Bastano 90" ai ducali per sbloccarla con un gran gol al volo di Cyprien, ma a ridosso dell'intervallo è Camporese a rimettere tutto in equilibrio con un colpo di testa da corner. Nella ripresa la formazione di Pecchia resta in 10 per il rosso a Balogh e sfiora il colpo del ko con Man che viene fermato solamente dalla traversa. Il rimpianto finale è però per i Lupi che con Tutino sprecano al 95' il possibile gol vittoria. Approfitta del passo falso di Pecchia, la Cremonese che infilgge un'altra sconfitta alla Sampdoria di Pirlo: Johnsen apre al 5' per i grigiorossi, Ghilardi pareggia al 13', decide Falletti che mette nuovamente la freccia al 70'. Stroppa sale al secondo posto a -6 dal primo posto.