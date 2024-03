Dalla Juve per far sognare il Pisa: altro gol pesantissimo. Como, Cutrone show

Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Sudtirol e Parma su Lecco e Ternana , prosegue la 28esima giornata del campionato di Serie B . Colpo importante per la Samp di Pirlo che si impone per 3-1 contro la Feralpisalò . Continua a vincere anche il Como nello scontro diretto contro il Venezia , mentre terminano in parità le sfida tra Ascoli e Raggiana e quella tra Bari e Spezia . Doppia vittoria esterna per il Pisa sul campo del Cittadella grazie alle rete di Barbieri e per il Catanzaro nel derby contro il Cosenza .

Serie B: Cutrone fa volare il Como, Barbieri ancora decisivo

Tante sfide ricche di fascino nel pomeriggio di Serie B. La Sampdoria di Pirlo torna alla vittoria per 3-1 sul campo della Feralpisalò grazie alla doppietta di De Luca ed al gol di Verre nel finale. II Como di Fabregas supera invece il Venezia al secondo posto in classifica e si porta così in zona promozione. A decidere la partita è il super gol di Cutrone nei minuti di recupero per il definitivo 2-1. L'attesissimo derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro va ai giallorossi con il gol del solito Iemmello e Biasci. Grande tensione nel finale con l'espulsione di Venturi per i padroni di casa. Rallenta invece il Bari al San Nicola, fermato dallo Spezia sul risultato di 1-1 con le reti di Mateju e Sibilli. Tre punti importanti per il Pisa di Aquilani sul campo del Cittadella grazie alla rete all'89' di Tommaso Barbieri. Il terzino, in prestito dalla Juventus, era andato a segno anche nella vittoria della squadra toscana contro la Sampdoria a febbraio.