Parità di genere, la Lega B ottiene la certificazione

TORINO - Tra le prime realtà sportive, la Lega B, ottiene la certificazione che testimonia il raggiungimento degli obiettivi di parità di genere nel proprio contesto lavorativo. Dasa-Rägister, società leader che opera come ente accreditato di certificazione di sistemi di gestione aziendale, ha infatti rilasciato nei giorni scorsi alla Lega B, tre certificazioni: la ISO 9001 per la qualità, la ISO 45001 e la UNI/PdR 125:2022 per la salute e sicurezza sul lavoro che attesta la volontà e la capacità di adottare misure volte a promuovere ‘Parità di Genere’, al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle pari opportunità.