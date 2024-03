Parma batte Brescia, continua la corsa verso la Serie A: decide Del Prato

PARMA - Il sipario del 29° turno di Serie B si alza sul Tardini con il Parma che supera in rimonta il Brescia allo scadere e continua la corsa verso la Serie A. La formazione di Pecchia ribalta lo svantaggio iniziale con le reti di Man e Del Prato, consolidando il primato in classifica e portandosi momentaneamente a +10 dal Como terzo. Per gli uomini di Maran tanti rimpianti e una sconfitta con tante polemiche nel finale per l'esultanza di Bernabé nei confronti della panchina lombarda.

Serie B, la classifica

Parma-Brescia, la partita

Subito occasione in apertura per i padroni di casa con Benedyczak, ma al quarto d'ora sono gli ospiti a passare con Jallow che è il più rapido a sfruttare una deviazione della difesa del Parma per battere a rete. La possibilità del pari arriva al 41' con Benedyczak che si fa ipnotizzare dagli undici metri da Avella e all'intervallo le Rondinelle vanno negli spogliatoi avanti di uno. Dopo 5' della ripresa arriva però il pareggio ducale: ingenuità della difesa bresciana e Man non perdona trovando il gol dell'1-1. Al 66' è il neo entrato Patripilo ad accarezzare il possibile sorpasso Parma, Avella è super nel drigli di no. Ad un quarto d'ora dal termine tornano a farsi vedere gli uomini di Maran, ma all'88' è folle l'applauso di Huard all'arbitro che costa l'uomo in meno al Brescia e permette al Parma di portarsi in vantaggio. All'89' cross di Osorio per la testa di Del Prato vale i tre punti e la festa del Tardini. E' l'esultanza di Bernabé davanti alla panchina di Maran a far scoppiare il caos in campo, dopo 8' di recupero arriva il triplice fischio.