L'ex Juve e il gol che fa sognare la Serie A alla Cremonese. Lo Spezia vince e spera

Dopo la vittoria del Parma contro il Brescia , prosegue la 29esima giornata di Serie B con match delicati e importanti in vista dei playoff e dei playout. Gran colpo dello Spezia in ottica salvezza: i bianconeri superano il SudTirol e vedono un po' di luce. Fa lo stesso anche la FeralpiSalò che vince al 91' contro il Modena , che ora perde il piazzamento utile per la post season. Termina 0-0 la sfida tra il Cosenza e il Cittadella , entrambe in un momento di calo. Vittorie, nel tardo pomeriggio, per Cremonese , Pisa e Reggiana rispettivamente contro Como , Ternana e Catanzaro .

Serie B, i risultati della 29 ª giornata

Lo Spezia conquista tre punti importanti grazie a un super Verde, che con una doppietta rende vano il gol di Casiraghi e dà un po' di ossigeno ai bianconeri in vista delle prossime partite. Gli altoatesini dopo quattro risultati utili di fila, escono dal campo senza punti. Modena e FeralpiSalò danno vita a una gran partita. Abiuso porta in vantaggio i padroni di casa, Di Molfetta risponde e Butic la ribalta dagli undici metri. Palumbo nella ripresa riporta il match in parità, ma La Mantia non ci sta e al 91' realizza il rigore dei tre punti. Poche emozioni tra Cosenza e Cittadella.

Nelle gare delle 16.15 vittorie di misura per Pisa e Reggiana, rispettivamente in casa contro la Ternana (gol di Moreo all'89') e Catanzaro (alla squadra di Nesta basta l'autorete di Fulignati). Nel big match di giornata la Cremonese vince contro il Como per 2-1: allo Zini grigiorossi avanti con il rigore del solito Coda, pari ospite con Lucas, ma sul finire di partita arriva il gol vittoria dell'ex Juventus Zanimacchia, con la squadra di Stroppa che consolida dunque il secondo posto. Como in 10 uomini dal 14' del primo tempo per il rosso diretto dato a Strefezza.

RISULTATI