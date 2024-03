Ascoli, Carrera show all'esordio: poker al Lecco, doppietta di un ex Juve

Ascoli, Carrera: "Volevo tenere le loro certezze"

In conferenza stampa Carrerra ha commentato il suo primo successo con l'Ascoli: "Ho cercato di tenere le loro certezze, aggiungendo degli accorgimenti e dando qualcosa in fase di palleggio perché a calcio si gioca con la palla. Faccio i complimenti alla squadra perché sono stati bravi loro. Nelle gare ci sono i momenti in cui devi respirare e quando devi gestire, non si può andare sempre a tremila. Mi sono un po' arrabbiato sul 4-1 perché abbiamo rischiato di prendere gol. Come fiato, corsa e aggressività la squadra sta bene e ringrazio il tecnico precedente. Ha fatto un buon lavoro. Sapevamo l'importanza dell'incontro, non c'era bisogno di mettere pressione. Questa squadra ha delle qualità per poter sviluppare delle trame di gioco, adesso avremo del tempo per lavorarci".