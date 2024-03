Grosso e il futuro: "Voglio rientrare e l'obiettivo è trovare un progetto"

Fabio Grosso ha vinto nella passata stagione il campionato di Serie B con il Frosinone, ma poi ha scelto di cambiare per iniziare una nuova avventura. E' ripartito dalla Ligue 1 in Francia con il Lione ma è stato esonerato a seguito di risultati poco convincenti e il club in piena zona retrocessione. Dal 30 novembre è rimasto senza squadra e nella giornata odierna su Sky Sport è intervenuto per parlare di campionato cadetto e del suo futuro.