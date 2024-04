Palermo, non basta Brunori: 2-2 con la Sampdoria. Frena il Parma, ok Como

In scena la 32esima giornata del campionato di Serie B . Dopo l'anticipo del venerdì, che ha visto la Cremonese ritornare al successo dopo due ko di fila, gol e colpi di scena nel sabato del campionato cadetto, con inevitabili scossoni alla classifica . Frena ancora il Parma capolista, pareggiano Feralpisalò e Cosenza nella sfida salvezza. Prosegue la scalata del Brescia , che cala il tris contro il Pisa. Gol e spettacolo tra Palermo e Sampdoria , che chiudono sul 2-2. Prova di forza del Como che supera il Catanzaro e resta al secondo posto. A completare il turno il match tra Ascoli e Venezia , in programma domani 7 aprile.

Il Sudtirol frena il Parma, Brescia ok, pari Sampdoria

Termina 0-0 il match tra Sudtirol e Parma. I gialloblù, dopo il ko casalingo contro il Catanzaro nello scorso turno, mancano ancora la vittoria. Dopo una prima frazione di gioco vivace, i ritmi calano nella ripresa. Nel finale di gara sono Man e Rover a cercare il gol vittoria, ma con poca fortuna. Il Parma sale a 66 punti tenendo comunque ben saldo il primato, mentre gli altoatesini centrano un punto importante che consente di consolidare lo staziamento a centro classifica. Pari a reti bianche anche tra Ternana e Modena, mentre il Brescia batte per 3-1 il Pisa e rinsalda il posto nei playoff: gara senza storia che vede i biancazzurri segnare alla fine del primo tempo con Moncini e raddoppiare ad inizio ripresa con Bianchi. Tris calato nel finale ancora con Moncini, mentre i nerazzurri segnano in pieno recupero il gol della bandiera con Torregrossa su rigore. Pareggio in Feralpisalò-Cosenza: 2-2 il risultato finale della sfida salvezza (doppietta di La Mantia da una parte, Tutino e Antenucci in gol dall'altra).

Non si fanno male nemmeno Spezia e Lecco: 1-1 al Picco, con Buso che risponde a Hristov. Il Como vince il big match contro il Catanzaro al "Ceravolo" e si tiene stretto il secondo posto: Gabrielloni e Cunha ribaltano l'iniziale vantaggio di Vandeputte. L'avventura di Mignani con il Palermo inizia con un pari contro la Sampdoria di Pirlo: apre Leoni, rimontano Brunori e Mancuso e poi Darboe nella ripresa sigla il definitivo 2-2. Entrambe restano nelle prime otto posizioni valide per i playoff. Ne approfitta il Cittadella che accorcia le distanza grazie al 2-0 contro la Reggiana: decisivi Pandolfi e Branca.

