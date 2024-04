Parma e Como, è fuga per la A! Tonfo Cremonese, il Palermo rallenta, Samp ko

Dopo la vittoria del Catanzaro a Modena, entra nel vivo la 33esima giornata di Serie B. Non si ferma la corsa del Como, che conquista il terzo successo di fila, supera il Bari e si tiene stretto il secondo posto in classifica. Il Parma tiene la distanza invariata, tornando alla vittoria contro lo Spezia. Dopo cinque risultati utili, cade la Sampdoria di Pirlo in casa contro il SudTirol e riapre la lotta all'ottavo posto per i playoff.