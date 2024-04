Il Catanzaro vince con un super Iemmello. Modena a +4 dai playout

Il Catanzaro torna a vincere dopo il K.O. interno contro il Como. Gli uomini di Vivarini superano il Modena nella gara valida per la 33ª giornata di Serie B grazie alle reti di Iemmello e Vandeputte. Un risultato che consente ai calabresi di portarsi a quota 55 punti con un distacco di 5 lunghezze sul Palermo - atteso domani sul campo del Cosenza - e di mantenersi ben saldo in zona playoff. Si complica invece la classifica degli emiliani, chiamati in questo finale di stagione ad aumentare la distanza di sicurezza dai playout ora a 4 lunghezze - lo Spezia affronterà domani il Parma capolista - .