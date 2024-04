Venezia scandinavo, che colpo: Cremonese ribaltata. Pisa, pari in rimonta

VENEZIA - Negli anticipi della 35ª giornata di Serie B cambia lo scenario tra zona playoff e promozione con gli scontri diretti tra Venezia-Cremonese e Pisa-Catanzaro. Al Penzo gli uomini di Vanoli vanno sotto vanno sotto al 24' con la rete di Vazquez che porta avanti i grigiorossi di Stroppa. Nella ripresa i lagunari pareggiano i conti al 48' con Gytkjaer e al 76' ribaltano il risultato con Bjarkason e portano a casa tre punti preziosi agganciando il Como al secondo posto. I Lariani saranno chiamati a rispondere contro la Sampdoria di Pirlo per tornare in solitaria al 2° posto che vale il pass per la Serie A. Stop per la Cremonese che resta al 4° posto a +3 dal Catanzaro ringraziando il Pisa.