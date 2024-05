Nasti illude, Pereiro gela il San Nicola: 1-1 tra Bari e Ternana

BARI - Finisce 1-1 l'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana. All'11 l'arbitro Aureliano fischia un calcio di rigore a favore degli ospiti: Casasola, però, fallisce il tiro dagli undici metri facendo esplodere di gioia il San Nicola. Passato lo spavento, i biancorossi alzano il ritmo e al 59' passano avanti con la rete di Marco Nasti: settimo gol in campionato per il 20enne di Pavia. Quando la sfida sembra ormai indirizzata sui binari dei pugliesi, ecco la doccia fredda che gela l'intero stadio: a otto dalla fine l'uruguaiano ex Cagliari Gaston Pereiro pareggia i conti. Tutto rimandato tra una settimana al Libero Liberati di Terni per decretare chi resterà in Serie B e chi retrocederà. In caso di parità al termine dei 180 minuti, a salvarsi saranno gli umbri, meglio piazzati in classifica al termine della regular season.