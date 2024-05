Il Bari cala il tris e resta in Serie B, retrocede la Ternana

TERNI - Il Bari è salvo, la Ternana retrocede in Serie C: questo il verdetto che arriva al termine della gara di ritorno del playout di Serie B . Festa per i pugliesi che trovano l'unico risultato utile per mantenere la categoria dopo l'1-1 del San Nicola. Vittoria al Liberati per 2-0 ed esplosione di gioia per un club che in un anno è passato dall'accarezzare il sogno Serie A al possibile incubo della retrocessione. Incubo che toccherà vivere ai rossoverdi di Breda crollati nel ritorno casalingo davanti al proprio pubblico.

Ternana-Bari, la partita

Per il Bari una vera e propria impresa compiuta nel corso di una partita che ha ben disputato e nella quale la Ternana non è mai riuscita ad incidere. Molto meglio la squadra pugliese mandata in campo da Giampaolo con un 3-5-2 molto fluido che ha visto alzarsi spesso Benali alle spalle di Nasti. Un movimento che il centrocampo rossoverde non è stato mai capace di arginare. Ad aprire le marcature lui, l'uomo più atteso: il capitano Valerio Di Cesare che nel giorno del 41esimo compleanno si regala un gran gol. Girata al volo e palla in fondo al sacco. Il raddoppio al 6' della ripresa. Errore difensivo, diagonale preciso di Ricci e palla che passa in mezzo alle gambe dei difensori rossoverdi. In mezzo la prima contromossa di Breda: fuori Faticanti per Raimondo. Cambio che non frutta perchè il Bari poco dopo trova anche il terzo gol con Sibilli e spegne le ormai flebili speranze dei rossoverdi. Bari salvo, Ternana in C.