Diretta Salernitana-Cittadella ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La nuova Salernitana è pronta a scendere in campo per la prima giornata della Serie B. All'Arechi ospiterà un Cittadella rinnovcato con il solito e confermato Gorini in panchina. Da una parte i campani, retrocessi dalla A e alle prese con alcune situazioni societarie particolari (ha salutato Iervolino), e dall'altra i veneti alla ricerca delle conferme come sempre in cadetteria. Martusciello dal canto suo ha a disposizione una squadra con più esperienza per poter affrontare la cadetteria ma come sempre la risposta aspetta al campo. Dopo Brescia-Palermo (1-0, Adorni) si alza il sipario sulla B con le altre sfide in campo in serata.