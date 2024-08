Via con Samp-Bari: guida alla 4ª giornata

Sampdoria-Bari ore 18

Guarda caso, la penalizzazione di 4 punti che ha spedito all’ultimo posto il Cosenza, ora a quota zero, ha evitato che fosse lo scontro diretto fra i fanalini di coda, con un solo punto in classifica. Non si sa quale delle due stia peggio. Pirlo ha lasciato a Sottil - in carica da un giorno - una squadra senza identità ma che potenzialmente è la più forte. Longo ha di sicuro un Bari sulla carta più debole ma altrettanto allo sbando e per di più privo di Sibilli, l’unico che potrebbe accedere la luce (anche se finora aveva deluso pure lui). Però Falletti e Favilli, gli ultimi colpi del mercato, potrebbero anche fare il miracolo.

Modena-Cittadella ore 20.30

Sul gong del calciomercato, il Modena ha tesserato l’ala sinistra- fantasista Caso, uno che Bisoli conosce bene e apprezza assai: quando lo allenava a Cosenza, arrivò a schierarlo come unica punta e tutti dietro (ma di fronte c’era il Monza di Berlusconi, che vinse “solo” con due rigori). Caso però era fuori squadra a Frosinone dalla 19ª giornata della scorsa Serie A, da verificare quindi le sue condizioni. Modena che comunque conferma le sue ambizioni ma il Cittadella di Gorini ha già vinto a Brescia (0-1), nell’ultima trasferta, il Modena dovrà sudarsi comunque la pagnotta.

Pisa-Reggiana ore 20.30

Filippo Inzaghi ha 5 punti col suo Pisa, dunque se vince scavalca la Reggiana di Viali, capolista a sorpresa della B assieme alla Juve Stabia, sono appaiate a quota 7. Pisa che ha tutti i mezzi per far sua la partita ma a Reggio Emilia c’è grande entusiasmo, da capire se metterà ali a i piedi o li zavorrerà…

Sassuolo-Cremonese ore 20.30

Sarebbero due contendenti per la A diretta. I neroverdi di Grosso, ancora imbattuti, cercano il primo vero acuto stagionale (finora 1-1 a Catanzaro e Bari, in mezzo il 2-1 sul Cesena) che ne certifichi la superiorità sulla concorrenza. La Cremonese di Stroppa è invece attardata, ha già perso, sempre per 1-0, da Palermo e Cosenza e con lo stesso risultato ha battuto la Carrarese: troppo poco. Insomma, per entrambi i tecnici cercasi il colpo d’ali che cambi la vita.

Sudtirol-Brescia Ore 20.30

Cadendo a Pisa, sede provvisoria delle gare degli apuani della Carrarese di Calabro, il Sudtirol di Valente ha perso l’imbattibilità e 1° posto, scomfitta salutare da una squadra che era ancora a zero punti e che spinge tutto il clan altoatesino a pensare solo a una salvezza, dopo i voli pindarici delle prime due giornate (vittorie su Modena e Salernitana al Druso di Bolzano). Il Brescia si sta sgonfiando: non solo due sconfitte di fila - da Cittadella e Reggiana - anche infortuni pesanti (out i principali possibili bomber: Borrelli e Moncini). Con un terzo ko di fila, Cellino tornerà ad essere il solito mangia-allenatori o Maran godrà ancora della sua fiducia (è in sella dal 14 gennaio 2023, inizia a essere un po’ tanto per il presidente delle rondinelle: si scherza, eh, ma non troppo)



Catanzaro-Carrarese Domani ore 20.30

Ed è subito scontro salvezza cruciale: i giallorossi calabresi, dopo due buoni pari (con Catanzaro e Juve Stabia), sono caduti a Cesena, sorpassati in classifica proprio dalla Carrarese, alla sua prima vittoria in campionato (in B, 76 anni dopo l’ultima volta) che dovrebbe aver rotto il ghiaccio. Entrambe le squadre negli ultimi giorni di mercato sono state abbastanza attive, che ci scappi la sorpresa da un colpo dell’ultimo minuto?

Frosinone-Juve Stabia Domani ore 20.30

I ciociari hanno dominato le trattative finali con due colpi di valore assoluto, Partipilo e Tsjadou. I ragazzi di Vivarini hanno solo 2 punti ma una volta assemblati al meglio, saranno da playoff, come minimo. Intanto però, allo Stirpe, sbarcherà una Juve Stabia che sta stupendo tutti, capolista non a caso e che di sicuro sarà più avanti del Frosinone negli automatismi di squadra.

Mantova-Salernitana Domani ore 20.30

La sconfitta patita mercoledì al Menti di Castellammare, contro la Juve Stabia, non fa diminuire quanto di buono s’è finora detto del Mantova, squadra di ficcante compattezza. Ma occhio alla Salernitana, gasatissima per la vittoria in rimonta sulla Sampdoria (3-2). Non solo, sul mercato, gli arrivi di Torregrossa davanti e Ferrari dietro, potrebbero dare a Martusciello ancor più alternative.

Palermo-Cosenza Domani ore 20.30

Segnali di vita dal Palermo, reduce dalla vittoria di martedì a Cremona col gol del ritrovato Roberto Insigne. Una boccata d’ossigeno per Dionisi che però ora deve dare continuità ai risultati dopo aver iniziato il campionato con due sconfitte. Il Cosenza invece, è chiamato a rispondere alla stangata della giustizia sportiva che gli ha levato i 4 punti che aveva in classifica. Però chissà, Alvini potrebbe ritrovare i suoi ancora più compatti e tosti.

Spezia-Cesena Domani ore 20.30

Sarà sfida fra le emergenti, fra due squadre che potrebbero inserirsi nei piani alti e chissà se ci riusciranno. Nei liguri occhio a Colak, il centravanti giunto dal Parma: un anno fa il club emiliano lo pescava dai Rangers mentre faceva i preliminari di Champions. Poi ha trovato poco spazio perché Pecchia gli preferì il giovane Bonny ma il pedigree per giocare in B da protagonista c’è tutto. Il Cesena è invece una squadra più giovane ma non meno ambiziosa, lo ha confermato la vittoria di mercoledì sul Catanzaro che l’ha portata a un sol punto dalla vetta.