Samp più forte dell'uomo in meno: Sottil, punto di carattere in casa col Bari

Si conclude a reti bianche la partita tra Sampdoria e Bari valida per la quarta giornata della Serie B 2024/25 . Un punto a testa per i blucerchiati e i pugliesi, che lascia l'amaro in bocca. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Vulikic, i padroni di casa tengono botta agli assalti dei biancorossi. Si chiude quindi con un pareggio la prima sulla panchina ligure di Sottil , subentrato ad Andrea Pirlo . Le due compagini, alla ricerca della prima vittoria stagionale, si ritrovano a pari punti sul fondo della classifica del campionato cadetto.

Sampdoria-Bari, la cronaca della partita

Il Bari non riesce a sfruttare la superiorità numerica sulla Sampdoria e Sottil imbriglia a dovere i pugliesi rimediando il primo punto della sua gestione. Partita subito viva. Gol annullato a Lasagna al 6', palo al 9' di De Paoli su assist di Tutino. Poi l'espulsione, al 13', di Vulikic per un fallo su Lasagna lanciato a rete. Alla mezz'ora Pucino crossa, Mantovani colpisce di testa, mano di Bereszynski e rigore che Lasagna si fa parare da Vismara. Nella ripresa il Bari colleziona un paio di occasioni (con Lasagna, Lella e Manzari, al 29'), la Samp risponde colpo su colpo, Vismara ferma Falletti (39') e Manzari (48') e si chiude 0-0.

Cremonese, poker al Sassuolo! Pisa, Cittadella e Brescia ok

Cremonese super, quattro gol al Mapei contro il Sassuolo e ritorno al successo dopo il pesante ko rimediato per 1-0 allo Zini con il Palermo. I grigiorossi partono forte subito e al 20' passano con Nasti, ma i neroverdi di Grosso reagiscono e al 31' trovano il pari con un rigore trasformato da Moro. La Cremonese, però, ha una grande grinta mista a qualità e idee chiare, così quattro minuti più tardi passa nuovamente avanti con Collocolo e prima della pausa cala il tris con Johnsen. Nella ripresa normale amministrazione per la squadra di Stroppa che a due dal novantesimo archivia definitivamente la pratica con un guizzo di Sernicola. Festeggia il Pisa che alla Cetilar Arena batte la capolista Reggiana e si porta in vetta alla classifica con 8 punti dopo quattro partite: di Tramoni e Bonfanti i gol decisivi, serve a poco agli emiliani il gol di Sersanti utile solo ad accorciare le distanze. Basta un gol di Ravasio al 21' - invece - al Cittadella per espugnare il Braglia di Modena e battere la formazione guidata da Bisoli. Importante vittoria per il Brescia che, dopo due ko consecutivi, si rialza battendo per 2-1 a Bolzano il Sudtirol grazie ai gol di Adorni e Corrado. Tardiva la reazione dei padroni di casa che trovano la rete all'85' con Odogwu su rigore.