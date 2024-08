Pirlo esonerato dalla Sampdoria, è ufficiale: al suo posto Sottil

Un inizio difficile per la Sampdoria. Un punto nelle prime tre giornate della nuova stagione di Serie B. Quanto basta per mettere le pulci nelle idee della società di voler cambiare rotta. La dirigenza, infatti, ha già preso la decisione di separarsi da Andrea Pirlo. Nemmeno il tempo di iniziare, o quasi, che il punto conquistato alla prima giornata e poi le sconfitte contro Reggiana (a Marassi) e il 3-2 con la Salernitana (all'Arechi) sono diventati determinanti per l'esonero dell'ex Juve. I blucerchiati hanno scelto già il sostituto.