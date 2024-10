Il Pisa va, Spezia e Sassuolo anche. A Modena Palermo ripreso da un ex Juve

La nona giornata di Serie B 2024/2025 ha visto la vittoria della capolista Pisa ai danni del Sudtirol per 2-1, consolidando il primato in classifica. Segue a ruota lo Spezia che in trasferta a Salerno batte la Salernitana per 2-0 tenendo il passo dei nerazzurri. Un pirotecnico 2-2 tra il Palermo e il Modena con gli emiliani che agguantano il pareggio allo scadere grazie la gol dell'ex Juve Mattia Caldara . Finisce a reti inviolate tra Cittadella e Cosenza , con i calabresi che restano appaiati a soli 6 punti. Sassuolo corsaro a Brescia : i neroverdi superano i biancazzurri per 2-5.

Pisa, Spezia e Sassuolo vincono in trasferta

Trasferta insidiosa per i nerazzurri del Pisa che si ritrovano sul campo del Sudtirol per difendere il primo posto in classifica e tentare di allungare sulle inseguitrici. La partita si mette sui binari favorevoli ai padroni di casa che passano in vantaggio con la rete di Tait al 29esimo. Passano poco meno di dieci minuti e gli ospiti la pareggiano con Lind al 38esimo. Nella seconda metà di gioco è Arena a regalare i tre punti ai toscani, con la rete che arriva al 58esimo e che sigilla il risultato finale sull'1-2. Termina a reti bianche la sfida tra Cittadella e Cosenza: ospiti in 10 dal 37' per il rosso a Venturi, i padroni di casa vedono annullato il gol di Pavan in pieno recupero dopo review Var.

La Salernitana ospita lo Spezia allo stadio Arechi di Salerno. Importante match per entrambe le compagini: i campani sono chiamati a vincere per smuovere la classifica, i liguri invece non possono perdere terreno sulla capolista Pisa. Pronti via. Partita molto combattuta, con il primo tempo che si conclude a reti bianche. Nella ripresa sono i bianconeri ad avere la meglio, e al 55esimo minuto è Soleri a siglare la rete del vantaggio per gli ospiti. Dopo alcuni momenti di incertezza, con i granata che tentano di agguantare il pareggio, è Bertola a mettere in cascina il risultato al 73esimo, mettendo a segno il gol del definitivo 0-2. Vittoria per il Sassuolo a Brescia: gara con ben 7 gol. Vantaggio neroverde con Boloca, pari momentaneo segnato da Fogliata. Gli emiliani nella ripresa prendono il largo con le reti di Volpato, Laurienté e Iannoni, nel finale marcatura di Bjarnason per i biancazzurri che prova a rendere meno pesante il passivo, ma ci pensa Pierini nel recupero a ristabilire le distanze: finisce 2-5 per il Sassuolo.

Modena-Palermo 2-2, gioia per l'ex Juve Caldara

Partita spettacolare quella tra Modena e Palermo. Partono forte gli ospiti che passando in vantaggio al 34esimo con un gol di Verre, con i conseguente raddoppio che arriva al 46esimo con Insigne che manda le squadre negli spogliatoi con il risultato sul 0-2 per i rosanero. Il secondo tempo si apre con un copione totalmente diverso: Gliozzi accorcia le distanze per gli emiliani al 48esimo. Ci pensa l'ex Juventus Mattia Caldara a pareggiarla all'85esimo. Partita che scivola via e si conclude sul 2-2.