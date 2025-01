Pisa, Inzaghi esulta e pressa il Sassuolo. Gioia Reggiana con l’ex Juve

Gol e spettacolo nel promeriggio della 23esima giornata di Serie B , a partire dalla sfida playoff tra Brescia e Catanzaro , con la vittoria allo scadere dei calabresi. Tre punti importanti per il Pisa che batte di misura la Salernitana e mette pressione al Sassuolo, dopo la sconfitta dei neroverdi contro lo Spezia . Ora la squadra di Grosso conserva solo un +2 in classifica . La Reggiana dell'ex Juve Sersanti ritrova il successo e frena il Palermo. Perde punti la Cremonese che pareggia in casa contro il Modena, che sfiora il grande risultato grazie a un altro ex della Vecchia Signora: Di Pardo .

Brescia-Catanzaro show, frena il Palmermo, pari Cremonese

Al Rigamonti va in scena una partita pazza: Nuamah al 5' porta in vantaggio il Brescia, poi al 12' pareggia il solito Iemmello, Bonini completa la riimonta nella ripresa, ma Bianchi all'86' trova il 2-2. Quando tutto sembra andare verso il pari, ci pensa nuovamente il difensore dei calabresi a fare gol e a reglare tre punti d'oro a Caserta con la sua doppietta. Al Pisa basta il gol di Moreo per battere la Salernitana: un successo di personalità per la squadra di Filippo Inzaghi in dieci dal 14' per il rosso sventolato a Marin. Gioisce anche la Reaggiana che frena la corsa del Palermo: Lucchesi apre le danze al quarto d'ora, Ceccaroni risponde dopo dieci minuti e poi l'ex Juve Sersanti al 47' il gealizza il gol della vittoria. Mezzo passo falso della Cremonese che perde ulteriore distanza dallo Spezia quarto. I grigiorossi si illudono con il gol di Vandeputte al 17', poi il Modena ribalta tutto con Di Pardo (ex Juve anche lui) al 25' e Palumbo dagli undici metri alla fine del primo tempo, poi all'88' De Luca metta la firma sul 2-2 finale.

-Brescia-Catanzaro 2-3

-Pisa-Salernitana 1-0

-Reggiana-Palermo 2-1

-Cremonese-Modena 2-2