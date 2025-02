Il Südtirol rallenta lo Spezia: al Druso termina in parità

Termina in parità la sfida tra Sudtirol e Spezia valida per l'anticipo della 28ª giornata di Serie B. Allo stadio Druso va in scena una sfida accesa con tanti botta e risposta che decidono il finale di 1-1: reti di Odogwu e Mateju. Gli uomini di Luca D'Angelo rientrano dunque con 51 punti, che valgono il 3º posto alle spalle del Pisa, distante 6 lunghezze - i nerazzurri di Pippo Inzaghi saranno impegnati nello scontro diretto con il Sassuolo sabato 1 marzo al Mapei Stadium - . La formazione di Fabrizio Castori conquista invece 1 buon punto in ottica salvezza, guadagnando 4 punti sulla Salernitana terzultima. Il prossimo impegno di campionato vedrà il Sudtirol scendere sul campo del Cittadella, mentre gli uomini di lo Spezia ospiterà il Pisa.